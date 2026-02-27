Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Махачкале

В Махачкале мужчина-пешеход погиб в результате наезда автомобиля. Об этом 27 февраля сообщили в МВД РФ по Республике Дагестан.

«Примерно в 21:00 (местное время, совпадает с мск. — Ред.), на 805-м км ФАД «Кавказ», в пригороде Махачкалы 30-летний житель Хунзахского района, управляя автомобилем Skoda Rapid, совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате ДТП 68-летний житель Махачкалы скончался на месте.

В Госавтоинспекции МВД России 26 февраля сообщили «Известиям», что за сутки на российских дорогах произошло 214 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 12 и получили ранения 270 человек. С участием автобусов было зафиксировано 10 ДТП, в которых погибших нет, однако 15 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь.

