Афганистан начал военную операцию в приграничных районах Пакистана

Вооруженные силы Афганистана начали операцию против пакистанских военных. Об этом 26 февраля сообщил представитель 201-го армейского корпуса «Халид ибн Валид».

«Ответные атаки сил афганского правительства на пакистанские силы в восточных провинциях Афганистана начались. И к настоящему времени три поста противника захвачены», — заявил он Telegram-каналу TOLO News.

Отмечается, что операция началась в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и ряде других районов.

В октябре 2025 года МИД Катара заявил о том, что Пакистан и Афганистан достигли договоренностей о немедленном прекращении огня при посредничестве Катара и Турции в Дохе. Ранее страны договорились о временном прекращении огня на 48 часов.

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