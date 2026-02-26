Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, подготовленный для правительства по материалам проходившей 19 декабря 2025 года прямой линии с главой государства и итоговой пресс-конференции. Документ 26 февраля появился на сайте Кремля.

Список состоит из 13 пунктов, поделенных на четыре группы. Темы, которым предложено уделить внимание, касаются мер социальной поддержки и поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО).

Также в них входит лекарственное обеспечение, строительство соцобъектов, расселение ветхого жилья, тарифы ЖКХ и другие направления.

Вопросы, которые поднимались на прямой линии в 2025 году, Путин 21 января обсудил с правительством РФ. С докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также министры профильных ведомств.

Прямая линия с президентом в 2025 году была совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» продлился около 4,5 часа, глава государства в его рамках осветил свыше 70 тем.

