Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог предрек крах глобализации на фоне войны в Персидском заливе
Общество
Масштабная проверка систем оповещения населения в РФ пройдет 4 марта
Мир
В Дубае организовали пункт временного размещения для застрявших туристов
Мир
Ульянов сообщил о позиции России по диалогу с Израилем и США об Иране
Мир
СМИ сообщили о запуске Ираном сверхтяжелой ракеты в сторону баз США
Армия
Средства ПВО уничтожили 13 украинских БПЛА над регионами России
Мир
Трамп сообщил о ликвидации военного руководства Ирана за один час
Мир
Израиль 1 марта дважды ударил по иранскому ядерному объекту в Натанзе
Экономика
Силуанов дал советы по надежному инвестированию накоплений
Экономика
ЦБ понизил курс доллара на 3 марта до 77,17 рубля
Мир
Трамп заявил о гордости от выхода США из ядерной сделки с Ираном
Общество
Первый после приостановки полетов рейс из ОАЭ приземлился в Москве
Общество
Спасатель дал советы при провале под лед
Мир
Стало известно об отправке первого с начала суток самолета из аэропорта Дубая
Мир
Медведев назвал победу в СВО главной целью России
Авто
Банк России назвал опасные регионы по ОСАГО
Мир
Израиль нанес удары по югу Бейрута
Сюжет:

Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

0
EN
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений, подготовленный для правительства по материалам проходившей 19 декабря 2025 года прямой линии с главой государства и итоговой пресс-конференции. Документ 26 февраля появился на сайте Кремля.

Список состоит из 13 пунктов, поделенных на четыре группы. Темы, которым предложено уделить внимание, касаются мер социальной поддержки и поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО).

Также в них входит лекарственное обеспечение, строительство соцобъектов, расселение ветхого жилья, тарифы ЖКХ и другие направления.

Ответ и реакция: как власти отреагировали на жалобы россиян после «Итогов года»
Решать проблемы помогает нейросеть, за 10 секунд обрабатывая запросы граждан и отсылая их в профильные ведомства

Вопросы, которые поднимались на прямой линии в 2025 году, Путин 21 января обсудил с правительством РФ. С докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, а также министры профильных ведомств.

Прямая линия с президентом в 2025 году была совмещена с пресс-конференцией для СМИ. Формат под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» продлился около 4,5 часа, глава государства в его рамках осветил свыше 70 тем.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026