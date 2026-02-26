«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «майностяг»
В эфире радиостанции «УВБ-76», известной как «радиостанция Судного дня», прозвучало новое слово «майностяг». Об этом 26 февраля сообщил Telegram-канал «УВБ-76 эфир», отслеживающий активность станции.
«НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932», — говорится в сообщении.
Уточняется, что радиовещание было начато в 12:32 (мск). Ранее слово «майностяг» не звучало в эфирах.
Радиостанция УВБ-76 9 февраля передала закодированное сообщение со словом «нищенка». Отмечалось, что сигнал был зафиксирован в 12:46 мск.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ