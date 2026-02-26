Реклама
Politico: США боятся истощения арсенала в случае удара по Ирану

Власти США выражают опасения, что запасы американского вооружения могут быть истощены в случае нанесения удара по Ирану. Об этом 26 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленный источник.

«Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения <...> и вероятность американских жертв в случае, если Штаты прибегнут к наиболее агрессивному варианту», — говорится в публикации.

Кроме того, как полагают эксперты, состояние иранского арсенала и американские удары могут повлиять на то, насколько сильно будет задействована система противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов при нехватке зенитных ракетных комплексов в американской армии. Однако, несмотря на это, власти США по-прежнему рассматривают возможность нанесения прямого удара по верховному лидеру Ирана — аятолле Али Хаменеи.

Если завтра война: какой будет атака США на Иран и как она повлияет на ситуацию в регионе
Угрозы Трампа применить силу к Тегерану напугали весь мир

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне сообщил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать проблему с Ираном дипломатическим путем, но у него есть и «другие варианты». Кроме того, он добавил, что попытки Ирана восстановить ядерное оружие могут спровоцировать проблемы у США.

Глава иранского МИДа Аббас Аракчи в тот же день сообщил о возобновлении Тегераном переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что делегация его государства будет стремиться к мирному урегулированию любых разногласий. Он же 22 февраля рассказал, что его коллеги работают над проектом потенциального предложения с учетом интересов обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

