Politico: США боятся истощения арсенала в случае удара по Ирану
Власти США выражают опасения, что запасы американского вооружения могут быть истощены в случае нанесения удара по Ирану. Об этом 26 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленный источник.
«Два ключевых вопроса включают в себя риски истощения запасов вооружения <...> и вероятность американских жертв в случае, если Штаты прибегнут к наиболее агрессивному варианту», — говорится в публикации.
Кроме того, как полагают эксперты, состояние иранского арсенала и американские удары могут повлиять на то, насколько сильно будет задействована система противовоздушной обороны (ПВО) Соединенных Штатов при нехватке зенитных ракетных комплексов в американской армии. Однако, несмотря на это, власти США по-прежнему рассматривают возможность нанесения прямого удара по верховному лидеру Ирана — аятолле Али Хаменеи.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне сообщил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать проблему с Ираном дипломатическим путем, но у него есть и «другие варианты». Кроме того, он добавил, что попытки Ирана восстановить ядерное оружие могут спровоцировать проблемы у США.
Глава иранского МИДа Аббас Аракчи в тот же день сообщил о возобновлении Тегераном переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что делегация его государства будет стремиться к мирному урегулированию любых разногласий. Он же 22 февраля рассказал, что его коллеги работают над проектом потенциального предложения с учетом интересов обеих сторон.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.
