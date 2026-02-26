Стало известно об увеличении импорта сыра из России в США на 9%
США в 2025 году увеличили импорт сыра из России почти на 10%, достигнув максимального уровня за последние три года. Об этом 26 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные американской статистической службы.
Общая стоимость американского импорта сыра из России за 2025 год составила $172,1 тыс., что на 9% выше, чем в 2024 году. Этот рост продолжается уже два года подряд, что позволило поставкам достичь максимального объема с 2021 года.
В декабре 2025 года США приобрели сыра на $6,9 тыс., что в 3,2 раза меньше, чем в ноябре. В декабре 2024 года поставки сыра из России в США не осуществлялись.
При этом крупнейшими поставщиками сыра для США остаются Италия ($380,3 млн), Франция ($257,9 млн), Испания ($126,6 млн), Нидерланды ($119 млн) и Ирландия ($95,8 млн).
«РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни 22 декабря прошлого года сообщило, что Китай впервые осуществил поставку сыра в Россию. Она содержала 8 т сыра, общая стоимость которого достигла $93 тыс. При этом сорт сыра указан не был.
