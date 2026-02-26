Роскомнадзор ограничил доступ к 469 VPN-сервисам в России
Роскомнадзор заблокировал 469 VPN-сервисов в России на конец февраля 2026 года. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 12.02.2020 №127, Роскомнадзор ограничивает доступ к 469 VPN-сервисам», — приводит сообщение «РИА Новости».
При этом в январе ведомство сообщало, что за 2025 год было заблокировано более 400 VPN-сервисов.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает рекламу VPN-сервисов. Так, за распространение рекламы VPN и аналогичных средств, которые дают доступ к запрещенным сайтам, для граждан РФ будет введен штраф до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — до 150 тыс. рублей, для организаций — до 500 тыс. рублей.
Тогда же замглавы комитета ГД по информполитике Антон Горелкин заявил, что россияне смогут свободно пользоваться VPN-сервисами только в рамках любых законных целей.
