Верховный суд РФ утвердил пожизненный приговор главарю банды киллеров Гагиеву
Верховный суд России утвердил пожизненное заключение в отношении главы крупнейшей в России преступной группировки Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Об этом 26 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Гагиев был осужден по статьям об организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом, создании трех устойчивых вооруженных групп (банд), а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.
Адвокат подсудимого просил суд изменить приговор с пожизненного заключения на 24 года колонии.
Как установило следствие, в 2004 году Гагиев организовал преступную группу, которая действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии. В ней было не менее 50 участников. Затем не позже ноября 2012 года в Северной Осетии Гагиев создал три банды, которые стали подразделениями его преступного сообщества.
С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева в республике убили шесть человек, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. В 2015 году Гагиева задержали в Австрии и только в 2018-м экстрадировали в Москву. За 10 лет с момента создания преступной группировки ее членами совершены многочисленные убийства, покушения на убийство и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате которых погибли 60 человек.
В сентябре 2023 года Гагиев был приговорен к пожизненному заключению. При этом подсудимый во время дачи показаний заявлял, что не имеет отношения к заказным убийствам и не считает себя виновным. Кроме того, 12 участников его банды получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения по обвинению в десятках убийств.
В апреле 2025 года Военный апелляционный суд освободил Гагиева от наказания за незаконный оборот оружия, но пожизненное заключение криминального авторитета осталось в силе.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ