Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Верховный суд РФ утвердил пожизненный приговор главарю банды киллеров Гагиеву

0
EN
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Верховный суд России утвердил пожизненное заключение в отношении главы крупнейшей в России преступной группировки Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Об этом 26 февраля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Гагиев был осужден по статьям об организации преступного сообщества, убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой и сопряженном с бандитизмом, создании трех устойчивых вооруженных групп (банд), а также о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Адвокат подсудимого просил суд изменить приговор с пожизненного заключения на 24 года колонии.

Особые и опасные: участники крупнейшей банды киллеров получили долгие сроки
Члены преступной группировки убили десятки бизнесменов и полицейских

Как установило следствие, в 2004 году Гагиев организовал преступную группу, которая действовала в Москве, Московской области и Северной Осетии. В ней было не менее 50 участников. Затем не позже ноября 2012 года в Северной Осетии Гагиев создал три банды, которые стали подразделениями его преступного сообщества.

С 2012 по 2013 год по указанию Гагиева в республике убили шесть человек, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева. В 2015 году Гагиева задержали в Австрии и только в 2018-м экстрадировали в Москву. За 10 лет с момента создания преступной группировки ее членами совершены многочисленные убийства, покушения на убийство и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, в результате которых погибли 60 человек.

В сентябре 2023 года Гагиев был приговорен к пожизненному заключению. При этом подсудимый во время дачи показаний заявлял, что не имеет отношения к заказным убийствам и не считает себя виновным. Кроме того, 12 участников его банды получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения по обвинению в десятках убийств.

В апреле 2025 года Военный апелляционный суд освободил Гагиева от наказания за незаконный оборот оружия, но пожизненное заключение криминального авторитета осталось в силе.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026