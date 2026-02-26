Реклама
СМИ сообщили о разрушении озонового слоя из-за запуска спутников SpaceX

New Scientist: запуск спутников SpaceX усилит разрушение озона
Фото: Global Look Press/Joshua Conti/Us Space
Вывод на орбиту миллиона спутников SpaceX может угрожать состоянию атмосферы и ухудшению видимости космоса. Об этом сообщает 26 февраля New Scientist.

Ученые выразили обеспокоенность в связи с планами компании SpaceX вывести на орбиту огромную группу спутников, что может привести к ухудшению состояния атмосферы и усилению светового загрязнения. В материале уточняется, что 30 января компания Илона Маска подала заявку на развертывание 1 млн аппаратов.

Этот проект предполагает создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта, что значительно превышает текущее количество активных спутников, составляющее 14,5 тыс. единиц.

При этом, как отмечается в публикации, Федеральная комиссия по связи (FCC) не обязана оценивать экологические последствия такого масштабного проекта, что вызывает критику со стороны специалистов.

«Мы глубоко обеспокоены. Мы не против спутников, но считаем, что это нужно делать ответственно», — сказал генеральный директор DarkSky International Раскин Хартли.

Кроме того, астрономы предупреждают, что постоянное сгорание аппаратов, выходящих из строя, может привести к накоплению оксида алюминия в стратосфере, что окажет разрушительное воздействие на озоновый слой. Также десятки тысяч новых объектов сделают наблюдения за космосом практически невозможными.

The Wall Street Journal 6 февраля сообщила, что SpaceX решила временно отложить отправку космической миссии к Марсу, чтобы уделить больше внимания изучению спутника Земли и реализовать лунную программу космического агентства NASA США. Ожидается, что компания сможет провести миссию по высадке на Луну без участия человека уже в 2027 году.

