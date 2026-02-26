Обвиняемый по делу о взятке сотрудник «Макфы» Паршин ушел на СВО
Директор по закупкам компании «Макфа» Владлен Паршин, которого ранее обвиняли по делу о коррупции, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом 26 февраля сообщили в правоохранительных органах региона.
«Да, Паршин на СВО», — рассказали «РИА Новости» собеседники.
В феврале прошлого года Паршин был задержан по обвинению в покушении на получение взятки, напоминает «Газета.Ru»
В феврале прошлого года трех должностных лиц компании «Макфа» задержали в Челябинске по делу о покушении на получение особо крупной взятки. Также, помимо Паршина, был задержан начальник службы закупи зерна «Макфы» Иван Тофан. По версии следствия, с 1 сентября 2024 года по 27 февраля 2025 года должностные лица фирмы намеревались получить взятку на сумму не менее 16 млн рублей. Деньги планировалось получить за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы.
