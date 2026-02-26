Реклама
Губернатор Белгородской области рассказал об отказавшемся подвезти его жителе

Губернатора Белгородской области отказался подвезти местный житель
Фото: РИА Новости/pool/Михаил Метцель
Житель Белгородской области отказался подвезти главу региона Вячеслава Гладкова. Об этом 26 февраля губернатор рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, он возвращался из командировки, когда поезд сломался и остановился недалеко от Белгорода. Выйдя из вагона, губернатор попытался найти попутную машину. Он заметил местного жителя и, представившись, попросил довезти его до железнодорожного переезда, однако водитель отказался.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно зачем, непонятно, что хотят», — написал глава региона.

Гладков отметил, что ему показалось, будто у мужчины есть претензии к областной или местной власти. Он поручил главе администрации Яковлевского округа Олегу Медведеву встретиться с жителем, чтобы выяснить причину недовольства. Губернатор подчеркнул, что власти стараются уделять максимальное внимание людям.

Новый врио губернатора Тверской области: кто такой Виталий Королев
Накануне вечером президент Владимир Путин предложил ему возглавить регион

Премьер-министр Михаил Мишустин 19 февраля сообщил, что правительство России направит дополнительно 2 млрд рублей Белгородской области на поддержку граждан, лишившихся жилья. По его словам, решение принято в рамках комплексной программы восстановления и развития пострадавших приграничных территорий, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

