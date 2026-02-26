Посол РФ рассказал о маскировке военных проектов НАТО под экологические в Арктике

Метеорологические и наземные спутниковые станции, занимающиеся мониторингом экологии в Арктике, используются и для маскировки военных проектов НАТО. Об этом 26 февраля в беседе с «Известиями» рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов.

«Ни для кого не секрет, что многочисленные спутниковые аппараты, целью которых заявлено наблюдение за изменением климата и состоянием окружающей среды в Арктике, одновременно передают данные в интересах вооруженных сил стран НАТО», — рассказал Корчунов.

По словам дипломата, темs глобального потепления и таяния ледников преподносятся аналитиками Североатлантического альянса как предвестник обострения конкуренции в Арктике с Россией и КНР, а вариант сотрудничества стран в регионе НАТО даже не рассматривает. Кроме того, он указал на наличие планов частичной или полной морской блокады России и назвал недопустимой недооценку таких поползновений.

«России есть чем ответить на угрозы ее стратегическим морским коммуникациям и на притязания на ресурсы Арктики», — добавил посол.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников накануне сообщил, что Запад превращает Арктику в новую арену конфронтации и военно-политического противостояния. Он отметил, что НАТО активно занимается милитаризацией Заполярья: укрепляет наступательный потенциал, наращивает военно-тренировочную активность и привлекает к процессу страны, не имеющие отношения к Арктическому региону.

Агентство Reuters 11 февраля сообщило, что НАТО запустило миссию Arctic Sentry для расширения военного присутствия в Арктике. В рамках нее будет координироваться военное присутствие сил альянса в регионе.

