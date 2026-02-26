Реклама
Минкульт запустил возможность подтверждения льгот c помощью мессенджера MAX

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Министерство культуры России запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера MAX. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба мессенджера.

Подтвердить право на скидку для студентов, многодетных семей, пенсионеров и людей с инвалидностью теперь можно с помощью цифрового ID в приложении. При покупке билета в кассе посетителю достаточно показать QR-код на экране смартфона, а сотруднику учреждения — отсканировать его.

В пилотном проекте участвуют несколько сотен учреждений культуры в российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Уточняется, что чаще всего новой опцией пользуются посетители Третьяковской галереи, Русского музея, а также Московского зоопарка.

Кроме того, Минкультуры запустило масштабную акцию «Культура поMAХимуму». Пользователи MAX со льготным статусом до 1 марта включительно могут бесплатно или со скидкой посещать учреждения культуры.

Новый мессенджер MAX: что это, основные функции, как скачать

Накануне сообщалось, что пользователи MАХ смогут в несколько простых шагов создать цифровой ID в приложении. Для этого необходимо перейти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать кнопку «Добавить документы», предоставить согласие на «Госуслугах» и подтвердить действие.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко 28 января рассказал, что MАХ вошел в пятерку самых быстроразвивающихся сервисов в мире. По его словам, на данный момент мессенджер насчитывает аудиторию в 89 млн пользователей, из которых около 60 млн пользуются сервисом ежедневно.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

