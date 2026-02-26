В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана

Власти США рассматривают возможность нанесения прямого удара по верховному лидеру Ирана — аятолле Али Хаменеи. Об этом 26 февраля сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с ходом дискуссий.

«Вариантом является «удар для удаления верхушки», то есть нанесение удара по верховному лидеру Ирана — аятолле Али Хаменеи», — говорится в материале.

Как отмечает издание, при принятии подобного решения американская администрация сталкивается с двумя ключевыми рисками. Первый касается возможного истощения запасов американского вооружения. Вторым критическим фактором является высокая вероятность потерь среди военнослужащих Соединенных Штатов в случае, если Вашингтон выберет наиболее агрессивный вариант действий против Тегерана.

Так, председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн выразил обеспокоенность в связи с нехваткой зенитных ракетных комплексов в Вооруженных силах (ВС) США.

«Эксперты полагают, что состояние иранского арсенала воздушных и баллистических ракет, а также любые дальнейшие американские удары могут также повлиять на то, насколько сильно будет задействована система ПВО США», — уточняется в публикации.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне сообщил, что американский лидер Дональд Трамп хочет урегулировать проблему с Ираном дипломатическим путем, но у него есть и «другие варианты». Кроме того, он добавил, что попытки Ирана восстановить ядерное оружие могут спровоцировать проблемы у США.

Глава иранского МИДа Аббас Аракчи в тот же день сообщил о возобновлении Тегераном переговоров с Вашингтоном. Он уточнил, что делегация его государства будет стремиться к мирному урегулированию любых разногласий. Он же 22 февраля рассказал, что его коллеги работают над проектом потенциального предложения с учетом интересов обеих сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США.

