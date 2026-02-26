СМИ сообщили о мощном извержении грязевого вулкана в Колумбии
Мощное извержение грязевого вулкана произошло в Сан-Хуан-де-Ураба в колумбийском департаменте Антьокия. Об этом 26 февраля сообщила газета El Tiempo со ссылкой на местные власти.
«Чрезвычайная ситуация в Антьокии из-за извержения вулкана Сан-Хуан-де-Ураба. Этот факт был подтвержден муниципальным советом по управлению рисками стихийных бедствий Сан-Хуан-де-Урабы и административным департаментом управления рисками Антьокии», — говорится в сообщении в X (бывш. Twitter).
Уточняется, что извержение произошло из диапира вблизи муниципальной водоочистной станции.
Агентство France-Presse 13 февраля сообщило, что один из самых активных вулканов в мире — Питон-де-ла-Фурнез, расположенный на французском острове Реюньон в Индийском океане, — начал извергаться. Это второе извержение Питон-де-ла-Фурнеза за менее чем месяц.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ