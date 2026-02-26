Вэнс: США не воспринимают инцидент в водах Кубы как нечто серьезное
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 25 февраля прокомментировал инцидент с американским катером, который открыл огонь по кубинским пограничникам в акватории Кубы, и выразил надежду, что ситуация «не так уж плоха». Видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.
«Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», — сказал он.
Он также сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио проинформировал его о произошедшем. При этом вице-президент отметил, что подробностей о случившемся на данный момент немного.
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер поручил Управлению прокуратуры штата начать расследование инцидента.
