Рубио заявил о планах передать Трампу информацию об инциденте с катером у Кубы

Информацию об инциденте с катером, который вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, передадут американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом 25 февраля сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы предоставим информацию людям, которые принимают решения, включая президента, чтобы определиться на основе фактов», — сказал он в ходе беседы с журналистами.

Кроме того, Рубио уточнил, что пока не готов говорить о том, какой катер был замешан в произошедшем.

Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения. Тогда же член палаты представителей конгресса США Карлос Хименес призвал немедленно приступить к расследованию произошедшего.

Позже газета The New York Times отметила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. Рубио, в свою очередь, добавил, что сотрудники администрации США непричастны к инциденту.

