The Sun раскрыла детали фотографии Хокинга из материалов по делу Эпштейна

Женщины в купальниках, появившиеся на архивном снимке с британским физиком Стивеном Хокингом, являлись его сиделками. Об этом 25 февраля сообщила британская газета The Sun со ссылкой на представителя семьи ученого.

«Представитель семьи Хокинга утверждает, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании», — говорится в издании.

Фотография оказалась среди документов, обнародованных минюстом США в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Как пояснил представитель семьи, женщины сопровождали Хокинга в поездках и обеспечивали ему необходимую медицинскую поддержку. Ученому требовался постоянный уход из-за прогрессирующего бокового миотрофического склероза. Собеседник издания подчеркнул, что любые предположения о причастности физика к делу Эпштейна безосновательны и ложны.

По данным издания, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz Carlton на острове Сент-Томас после научного мероприятия, посвященного квантовой космологии. Эпштейн присутствовал на встрече и профинансировал участие более 20 исследователей, в том числе Хокинга.

Газета The Sun 25 февраля сообщила о запрете на верховую езду для экс-принца Эндрю после ареста. Ему запретили появляться сидящим на лошади, чтобы избежать публичного резонанса на фоне расследования. Ранее, 20 февраля, The Wall Street Journal писала об аресте младшего брата британского короля Карла III, принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, за пересылку конфиденциальных правительственных документов Эпштейну.

