Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

The Sun раскрыла детали фотографии Хокинга из материалов по делу Эпштейна

The Sun: девушки рядом с Хокингом на фотографиях по делу Эпштейна были сиделками
0
EN
Фото: TASS/Zuma
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Женщины в купальниках, появившиеся на архивном снимке с британским физиком Стивеном Хокингом, являлись его сиделками. Об этом 25 февраля сообщила британская газета The Sun со ссылкой на представителя семьи ученого.

«Представитель семьи Хокинга утверждает, что две женщины были долго работавшими на него сиделками из Великобритании», — говорится в издании.

Фотография оказалась среди документов, обнародованных минюстом США в рамках расследования по делу финансиста Джеффри Эпштейна, ранее обвиненного в преступлениях сексуального характера.

Как пояснил представитель семьи, женщины сопровождали Хокинга в поездках и обеспечивали ему необходимую медицинскую поддержку. Ученому требовался постоянный уход из-за прогрессирующего бокового миотрофического склероза. Собеседник издания подчеркнул, что любые предположения о причастности физика к делу Эпштейна безосновательны и ложны.

По данным издания, снимок был сделан в 2006 году в отеле Ritz Carlton на острове Сент-Томас после научного мероприятия, посвященного квантовой космологии. Эпштейн присутствовал на встрече и профинансировал участие более 20 исследователей, в том числе Хокинга.

Американский порок: приведет ли «дело Эпштейна» к фиаско республиканцев на выборах
Этот и другие скандалы будут преследовать Трампа на протяжении всей кампании в конгресс — что он обернет в свою пользу

Газета The Sun 25 февраля сообщила о запрете на верховую езду для экс-принца Эндрю после ареста. Ему запретили появляться сидящим на лошади, чтобы избежать публичного резонанса на фоне расследования. Ранее, 20 февраля, The Wall Street Journal писала об аресте младшего брата британского короля Карла III, принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, за пересылку конфиденциальных правительственных документов Эпштейну.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026