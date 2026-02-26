Временные ограничения на работу ввели в аэропорту Калуги
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты самолетов. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности авиаперевозок.
В Росавиации днем ранее сообщали о снятии ограничений в калужской авиагавани. Уточнялось, что данные меры вводились в целях обеспечения безопасности.
