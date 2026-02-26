Сооснователь хип-хоп группы Wu-Tang Clan Оливер Грант умер в возрасте 52 лет
Один из основателей и ключевой участник американской хип-хоп группы Wu-Tang Clan Оливер Грант (более известный под псевдонимом Power) скончался на 53-м году жизни. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе музыкального коллектива.
«Покойся с миром, Power», — говорится в сообщении пресс-службы группы в X (бывш. Twitter).
Грант родился в Нью-Йорке в 1973 году. Он является одним из создателей группы Wu-Tang Clan, которая была основана в 1992 году. Псевдоним Power Грант получил от членов-основателей коллектива во время игры в шахматы. Он занимался продюсированием альбомов группы, а также запустил одну из первых линий одежды Wu Wear.
