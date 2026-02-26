Зеленский выразил надежду на урегулирование украинского конфликта до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что надеется на урегулирование украинского конфликта до конца года. Об этом 25 февраля сообщил портал Axios со ссылкой на украинских чиновников.
«Зеленский сказал, что надеется, что конфликт закончится в этом году», — говорится в публикации.
Американский лидер, в свою очередь, заявил о намерении урегулировать конфликт за месяц.
Журналист портала Axios Барак Равид в этот же день сообщил, что Трамп провел телефонный разговор с Зеленским.
Агентство Bloomberg 24 февраля сообщило, что американский президент намерен завершить конфликт на Украине к 4 июля 2026 года. Зеленский впоследствии заявил, что о таких планах не знал.
