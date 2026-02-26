Россиянам назвали средний размер пенсии госслужащих в стране
Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих в России по состоянию на 1 января 2026 года превышает 39 тыс. рублей. Это следует из данных Социального фонда России, с которыми 26 февраля ознакомилось «РИА Новости».
Уточняется, что средняя выплата для данной категории составляет 39 268 рублей в месяц. Количество получателей пенсий среди федеральных госслужащих достигает 97,3 тыс. человек. При этом продолжающие трудовую деятельность пенсионеры получают в среднем 40 341 рубль, тогда как неработающие — 39 167 рублей. Основная часть получателей — около 89 тыс. человек — не состоит в трудовых отношениях.
Сенатор, бывший руководитель отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова 24 февраля сообщила, что условия назначения страховой пенсии по старости для работающих и неработающих граждан не различаются, а индексация распространяется на обе категории. По словам парламентария, ежегодная индексация страховых выплат проводится для всех пенсионеров. С 2025 года ее действие вновь распространено и на продолжающих трудовую деятельность граждан.
