Психолог указала на вред переработок для здоровья и отношений

Психолог Михайленко: переработки вредят семье, здоровью и самой работе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Предприниматель, бизнес-психолог Татьяна Михайленко рассказала о вреде переработок для семьи, здоровья и самой работы.

В беседе с агентством RuNews24.Ru в среду, 25 февраля, она отметила, что когда работа занимает большую часть жизни, страдают другие сферы — отношения, здоровье, отдых и личные интересы. По ее словам, нарушение жизненного баланса приводит к снижению мотивации и качества работы, а также может вызывать конфликты в семье и ухудшение самочувствия.

Она пояснила, что переработки могут давать краткосрочный эффект для компании, но в долгосрочной перспективе снижают результативность и негативно влияют на психическое состояние сотрудников. Эксперт подчеркнула, что постоянная работа без отдыха приводит к выгоранию, и даже высокий доход не компенсирует нехватку времени и сил, пишет РИАМО.

Михайленко добавила, что профилактика переработок должна начинаться с грамотного планирования задач и распределения нагрузки. По ее словам, работодателям следует ограничивать сверхурочную работу, фиксировать и компенсировать переработки, чтобы сохранить ресурсы сотрудников и избежать выгорания, сообщает 360.ru.

Час от часу легче: названы страны с самой короткой рабочей неделей
Где продолжительность семидневки меньше и какое место в этом ряду занимает РФ

20 февраля юрист Мирослава Бризицкая рассказала «Известиям», что сотрудник вправе самостоятельно распоряжаться сведениями о размере своей заработной платы, и работодатель не может запретить ему делиться этой информацией.

5 февраля глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала НСН, что в России не откажутся от восьмичасового рабочего дня. По ее словам, это не главная причина выгораний. По ее словам, выгорания чаще всего происходят, потому что люди недовольны оплатой своего труда и тем, как выстроены бизнес-процессы в компании.

В январе директор по персоналу Юлия Санина в беседе с RT рассказала, что трудовым кодексом предусмотрены несколько условий для привлечения сотрудника к сверхурочной работе. Важно помнить, что руководитель должен не просто попросить подчиненного поработать дольше обычного, а получить его письменное согласие. Отмечается, что вместо денег можно взять отгул, продолжительность которого не может быть меньше времени переработки.

В октябре HR‑эксперт Гарри Мурадян рассказал Pravda.Ru, что токсичная корпоративная культура существенно влияет на атмосферу в компании и эффективность работы коллектива. По его словам, основными признаками неблагоприятной рабочей среды являются отсутствие доверия и уважения между руководством и сотрудниками, непрозрачность управления, а также частые переработки и высокий уровень стресса.

