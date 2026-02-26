В Махачкале одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа
Одиннадцатилетний мальчик выпал с девятого этажа в Махачкале, предварительно, он выжил. Об этом 25 февраля сообщил источник «Известий».
Уточняется, что падение мальчика смягчило то, что он зацепился за ветки дерева. Источник отметил, что ребенок был госпитализирован. Причина падения на данный момент неизвестна.
В Санкт-Петербурге 22 февраля дворник Хайрулло Ибадуллаев спас семилетнего мальчика, сорвавшегося с седьмого этажа и пролетевшего несколько этажей, успев подхватить его перед падением на землю.
Пресс секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов сообщил о награждении Ибадуллаева медалью Жасорат («Мужество») за спасение ребенка. Он подчеркнул, что Ибадуллаев рисковал собственной жизнью и здоровьем.
