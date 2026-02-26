Реклама
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Онколог перечислила поводы для обращения к врачу

Онколог Лихачева: рак груди чаще выявляют благодаря скринингу
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Врач-онколог Виктория Лихачева перечислила поводы для обращения к врачу. По ее словам, рост числа выявленных случаев рака молочной железы связан прежде всего с улучшением диагностики и скрининга.

В беседе со Здоровье Mail в среду, 25 февраля, она отметила, что заболевание всё чаще обнаруживают на ранних стадиях во время профилактических осмотров, что значительно улучшает прогноз.

К основным факторам риска относятся наследственность, возраст старше 45 лет, гормональные нарушения, лишний вес после менопаузы, курение и алкоголь. Врач отметила, что самообследование полезно, но не заменяет диагностику: до 40 лет основным методом является УЗИ, после — маммография, которая позволяет выявить болезнь еще до появления симптомов.

Эксперт подчеркнула, что при уплотнениях в груди, изменении формы, выделениях из соска или увеличении лимфоузлов нужно обращаться к врачу. Она добавила, что главная мера профилактики — регулярные обследования, а также контроль веса, физическая активность и отказ от вредных привычек.

Поймать на старте: в России растет число пациенток с выявленным раком молочной железы
Скрининги помогают выявить болезнь на клеточном уровне

Ранее, 25 февраля, врач-онколог, маммолог, химиотерапевт Наталья Пономарева рассказала «Известиям», что скрининг позволяет обнаружить рак до появления симптомов. Для каждого вида опухоли разработаны свои методы раннего выявления.

Тогда же врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал, что российские вакцины от рака помогут исключить рецидив. По его словам, такие препараты лучше всего работают на ранних стадиях или после того, как основная опухоль уже удалена, отмечает сайт NEWS.ru.

Также 25 февраля первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева рассказала, что в России готовы три вакцины от колоректального рака, еще две находятся в разработке. Также уже ведется отбор пациентов, отмечает ИА Регнум. Она подчеркнула необходимость масштабирования процесса, сообщает НСН. Ранее Министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике персонифицированной онковакцины «Онкопепт» для лечения колоректального рака, пишет 360.ru.

В октябре заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последние четыре года в столице вдвое выросло число москвичек, которые прошли профилактическую маммографию, пишет «Москва 24».

Ранее сообщалось, что количество исследований для раннего выявления рака молочной железы в Москве увеличилось. Внедрение современных технологий и оборудования, такого как цифровые маммографы, также увеличило количество исследований более чем в два раза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

