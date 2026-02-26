Семь человек погибли, не менее десяти пострадали при атаке ВСУ на Смоленскую область

Семь человек погибли и не менее десяти пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на химический завод в Дорогобуже Смоленской области. Об этом 25 февраля сообщил Следственный комитет (СК) России.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее десяти получили ранения», — рассказал представитель СК в беседе с «РИА Новости».

В ведомстве уточнили, что семь человек из числа пострадавших госпитализировали в Сафоновскую и Дорогобужскую ЦРБ, а людей с тяжелыми ранениями направили в областную больницу.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин 25 февраля сообщил о гибели четырех сотрудников завода «Дорогобуж» в результате атаки ВСУ. Позднее число погибших увеличилось до семи. По факту атаки СК РФ возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Власти региона решают вопрос об эвакуации жителей близлежащих районов после удара по предприятию. Правительство региона, как добавил губернатор, окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших и погибших в результате атаки.

В тот же день Анохин сообщил, что возникший в результате атаки дронов ВСУ пожар на химзаводе был ликвидирован. По его словам, на месте ЧП продолжают работать спасатели, также дежурят бригады скорой медицинской помощи.

