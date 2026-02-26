Вучич сообщил о тяжелом состоянии главы МВД Сербии Дачича
Состояние вице-премьера Сербии и главы МВД страны Ивицы Дачича тяжелое. Об этом 25 февраля сообщил сербский лидер Александр Вучич.
«Мы вместе посетили заместителя премьер-министра и президента СПС, ситуация сложная, но мы верим врачам, верим в него», — сказал он агентству Tanjug.
Кроме того, помощник директора по пульмонологии центра Спасое Попевич добавил, что у вице-премьер-министра диагностировали тяжелую пневмонию.
Телеканал Blic TV 25 февраля сообщил, что Дачича госпитализировали после ухудшения состояния здоровья, которое оценивается как угрожающее жизни. По информации телеканала, в последние часы самочувствие министра резко ухудшилось на фоне ранее диагностированной двусторонней пневмонии.
