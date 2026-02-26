Генпрокурор Флориды поручил провести расследование инцидента с катером у Кубы
Управлению прокуратуры Флориды поручено начать расследование инцидента с катером у побережья Кубы. Об этом 25 февраля сообщил генпрокурор штата Джеймс Утмайер.
«Я поручил управлению прокуратуры штата работать с нашими федеральными, штатными и правоохранительными партнерами для начала расследования», — написал он в X (бывш. Twitter).
Агентство Reuters в этот же день сообщило, что американский катер вошел в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам, в результате перестрелки четыре человека погибли и шесть получили ранения.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ