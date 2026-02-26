В Оренбурге прошли похороны детей экс-солистки группы «Воровайки»
В Оренбурге прошли похороны детей экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой, погибших в результате падения с горы во время катания на санках. Об этом 25 февраля сообщил временно исполняющий полномочия главы Подгородне-Покровского сельсовета Максим Кабанов.
«Похороны сейчас идут, в настоящий момент хоронят на городском кладбище, в «Степном», — приводит его слова ТАСС.
Кабанов уточнил, что погибшие катались с горы, не предназначенной для этого. По его словам, там стоят таблички и информационные стенды.
Продюсер музыкального коллектива Никита Надыктов 24 февраля сообщил, что дети Павловой были найдены мертвыми в овраге в Оренбургской области. Он уточнил, что девушка и мальчик пошли кататься на санках, но упали с крутого оврага и получили травмы, несовместимые с жизнью.
