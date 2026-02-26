Актер из «Бригады» и «Интернов» Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет
Российский актер театра и кино, театральный режиссер, снявшийся в «Бригаде» и «Интернах», Владимир Довжик скончался в возрасте 57 лет. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе московского драматического театра «Человек».
«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».
Владимир Довжик родился 28 мая 1968 года. За свою карьеру он снялся более чем в 100 работах. Наиболее известными являются роли в «Бригаде», «Интернах» и «Склифосовском». Кроме того, с 1998 года Довжик работал в театре «Человек».
