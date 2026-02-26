Реклама
Работодатели стали меньше искать айтишников и инженеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Интерес к высокотехнологичным кадрам в России за год значительно снизился, следует из данных регионального индекса востребованности кадров для инновационной экономики. Документ подготовили эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).

Игра на выбывание: кто выживет на рынке труда в 2026 году
В 2026 году работодатели будут отбирать специалистов по навыкам, а не по дипломам

Согласно ему, за год количество незакрытых вакансий для STEM-специалистов (кадры в области науки, технологий, инженерии и математики (Science, Technology, Engineering, Mathematics) сократилось на 34,5%. Значительнее всего спрос упал в УрФО и ЮФО — более чем на 40% в каждом из округов, менее всего — почти на 23% в ДВФО. По специальностям больше всего сократился спрос на IT-специалистов — на 44% за год.

Такие результаты показывают, что компании переходят к консервативному планированию, полагает директор АИРР Александр Смекалин.

«Компании не могут позволить себе дорогих специалистов с большими окладами. Амбициозные проекты ставятся на паузу. Вместе с этим пересматриваются решения по расширению штатов. Повышенный спрос на специалистов сменяется внутренней кадровой оптимизацией», — сказал эксперт.

Явление, когда компании перестают верить, что сотрудники найдутся и адаптируют планы и стратегии под реальные возможности, директор АИРР назвал «утратой иллюзий».

Самая низкая востребованность STEM-специалистов зафиксирована в Ставропольском крае, Дагестане, Архангельской и Астраханской областях, Чечне, Хакасии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Туве, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ингушетии, ЕАО и НАО.

«Мы видим закономерную связь между востребованностью кадров и уровнем развития бизнеса в регионах: ее нет при малой доли занятости в высокотехнологичных областях, низкой патентной и инновационной активности. Другими словами, нет компаний — нет спроса на специалистов. Такова объективная реальность. С другой стороны, толковые люди не могут найти работу и часто покидают регион. Высокая поляризация современных производств — это один из факторов внутренней миграции», — отметил директор АИРР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Кадры не решают: cпрос на высокотехнологичных специалистов упал

