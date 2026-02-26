Работодатели стали меньше искать айтишников и инженеров
Интерес к высокотехнологичным кадрам в России за год значительно снизился, следует из данных регионального индекса востребованности кадров для инновационной экономики. Документ подготовили эксперты Ассоциации инновационных регионов России (АИРР).
Согласно ему, за год количество незакрытых вакансий для STEM-специалистов (кадры в области науки, технологий, инженерии и математики (Science, Technology, Engineering, Mathematics) сократилось на 34,5%. Значительнее всего спрос упал в УрФО и ЮФО — более чем на 40% в каждом из округов, менее всего — почти на 23% в ДВФО. По специальностям больше всего сократился спрос на IT-специалистов — на 44% за год.
Такие результаты показывают, что компании переходят к консервативному планированию, полагает директор АИРР Александр Смекалин.
«Компании не могут позволить себе дорогих специалистов с большими окладами. Амбициозные проекты ставятся на паузу. Вместе с этим пересматриваются решения по расширению штатов. Повышенный спрос на специалистов сменяется внутренней кадровой оптимизацией», — сказал эксперт.
Явление, когда компании перестают верить, что сотрудники найдутся и адаптируют планы и стратегии под реальные возможности, директор АИРР назвал «утратой иллюзий».
Самая низкая востребованность STEM-специалистов зафиксирована в Ставропольском крае, Дагестане, Архангельской и Астраханской областях, Чечне, Хакасии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Туве, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ингушетии, ЕАО и НАО.
«Мы видим закономерную связь между востребованностью кадров и уровнем развития бизнеса в регионах: ее нет при малой доли занятости в высокотехнологичных областях, низкой патентной и инновационной активности. Другими словами, нет компаний — нет спроса на специалистов. Такова объективная реальность. С другой стороны, толковые люди не могут найти работу и часто покидают регион. Высокая поляризация современных производств — это один из факторов внутренней миграции», — отметил директор АИРР.
