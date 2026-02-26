Кросби пропустит минимум четыре недели в НХЛ из-за полученной на ОИ травмы
Капитан национальной сборной Канады по хоккею и клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби не сможет играть в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) минимум четыре недели из-за полученной на Олимпийских играх в Италии травмы. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе хоккейного клуба в X (бывш. Twitter).
Кросби получил травму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира против Чехии. Из-за произошедшего он пропустил матч Олимпиады против Финляндии и США.
Уточняется, что клуб хоккеиста поместил его в список травмированных с повреждением нижней части тела.
Сборная Канады одержала победу над командой Чехии 18 февраля в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:3.
