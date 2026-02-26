В посольстве РФ в Сербии указали на усиление давления ЕС на Белград
Давление Евросоюза (ЕС) на Сербию растет, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Белграде.
«Сербия находится под постоянным и все возрастающим давлением со стороны Евросоюза. Брюссель подчеркнуто не устраивает суверенная и независимая линия Белграда в международных делах, его стремление в каждом случае руководствоваться прежде всего своими национальными интересами», — заявили в посольстве РФ.
При этом ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что для его страны приемлемо вступление в ЕС даже без обладания правом вето.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Газу — тормоз: ЕС вынуждает Сербию отказаться от долгосрочного контракта с РФ