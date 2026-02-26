Российские ученые создали экологичный метод производства компонентов для полимеров и косметики
- Новости
- Наука и техника
- Российские ученые создали экологичный метод производства компонентов для полимеров и косметики
Химики разработали инновационный катализатор, который позволяет синтезировать особое вещество — кумиловый спирт — в пять раз быстрее существующих аналогов при комнатной температуре. Этот компонент незаменим при производстве сверхпрочных пластиков, моющих средств и парфюмерии.
В отличие от традиционных методов, требующих высокого давления и нагрева до 60–70 градусов, новый процесс протекает при нормальном атмосферном давлении и комнатной температуре. Разработка работает в пять раз быстрее коммерческих аналогов на основе палладия. Как отметила руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Елена Редина, метод не требует сложного оборудования и легко масштабируется для нужд промышленности.
«Мы впервые показали, что ценный для промышленности процесс получения α-кумилового спирта может протекать при комнатной температуре и атмосферном давлении. И для этого не нужны какие-то хитрые системы — можно использовать доступный катализатор, содержащий ультранизкое количество платины, и обычный промышленный силикагель», — рассказала «Известиям» специалист.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Отрада и отдушка: новая технология удешевит производство полимеров и бытовой химии