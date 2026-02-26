Келин сообщил о желании Лондона и Парижа укрепить позиции передачей ЯО Киеву

Реклама
Келин: передачей ЯО Киеву Лондон и Париж хотят укрепить позиции на переговорах
Фото: РИА Новости/Илья Дмитрячев
Великобритания и Франция стремятся укрепить свои позиции на переговорах с помощью передачи ядерного оружия (ЯО) Киеву. Об этом 25 февраля в эфире радиостанции LBC сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Я должен указать на опасность передачи ядерного оружия (Украине — Ред.), потому что в условиях украинского кризиса некоторые хотят изменить правила игры, что очень опасно. <…> Лондон и Париж, вероятно, работают над возможностью передачи Украине компонентов, технологий или оборудования для ядерного оружия, просто чтобы укрепить свои позиции за столом переговоров», — приводит слова посла «РИА Новости».

Келин напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее сам заявлял о ядерных амбициях. По словам посла, он говорил об обладании ядерным оружием как об альтернативе вступления в НАТО.

Ударная установка: Путин предупредил Киев о последствиях ядерного шантажа
На заседании коллегии ФСБ президент поручил усилить защиту россиян и рассказал об угрозах подрывов в Черном море

О планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие 24 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. После этого в Совете Федерации призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель инстанции Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. Он добавил, что страны Запада таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

Читайте также
Прямой эфир
