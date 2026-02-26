В России сократились продажи косметики
Продажи средств по уходу за лицом и декоративной косметики в магазинах по итогам 2025 года сократились на 6,3% в натуральном выражении. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Нильсен», с которым ознакомились «Известия». Аналитика охватывала более 180 торговых сетей, традиционную розницу, включая сельские территории, а также онлайн-каналы.
В целом продажи косметики в стране составили 3,9 млрд упаковок, что на 2% меньше, чем годом ранее, следует из данных BusinesStat. Снижение затронуло и другие категории: реализация средств для бритья упала на 5,2%, ухода за телом — на 4,4%, детской гигиены — на 6,9%, средств для полости рта — на 3,5%, следует из данных «Нильсен».
За год количество брендов средств по уходу за лицом и косметики сократилось на 13,3% — это самое заметное снижение среди всех FMCG-категорий, подсчитали в «Нильсен». Ассортимент детских товаров уменьшился на 11%, средств для бритья — на 7,1%, ухода за волосами — на 5,3%, ухода за телом — на 4,1%. На этом фоне покупатели стали реже экспериментировать и чаще выбирать знакомые марки, рассказал источник «Известий» в крупной торговой сети.
Потребители по-прежнему готовы тратить на уход за собой, но делают это более осознанно, сказал представитель «Улыбки Радуги». Одним из ключевых факторов остается макроэкономическое давление на домохозяйства, говорится в глобальном обзоре McKinsey & Company. На этом фоне усиливается переток покупателей из традиционной розницы на маркетплейсы, добавила старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова.
