Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В России сократились продажи косметики

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Продажи средств по уходу за лицом и декоративной косметики в магазинах по итогам 2025 года сократились на 6,3% в натуральном выражении. Об этом говорится в обзоре аналитической компании «Нильсен», с которым ознакомились «Известия». Аналитика охватывала более 180 торговых сетей, традиционную розницу, включая сельские территории, а также онлайн-каналы.

Сливки общества: в России на складах скопились избытки молока
Почему это не привело к снижению цен и сколько продукта приходится выливать

В целом продажи косметики в стране составили 3,9 млрд упаковок, что на 2% меньше, чем годом ранее, следует из данных BusinesStat. Снижение затронуло и другие категории: реализация средств для бритья упала на 5,2%, ухода за телом — на 4,4%, детской гигиены — на 6,9%, средств для полости рта — на 3,5%, следует из данных «Нильсен».

За год количество брендов средств по уходу за лицом и косметики сократилось на 13,3% — это самое заметное снижение среди всех FMCG-категорий, подсчитали в «Нильсен». Ассортимент детских товаров уменьшился на 11%, средств для бритья — на 7,1%, ухода за волосами — на 5,3%, ухода за телом — на 4,1%. На этом фоне покупатели стали реже экспериментировать и чаще выбирать знакомые марки, рассказал источник «Известий» в крупной торговой сети.

Потребители по-прежнему готовы тратить на уход за собой, но делают это более осознанно, сказал представитель «Улыбки Радуги». Одним из ключевых факторов остается макроэкономическое давление на домохозяйства, говорится в глобальном обзоре McKinsey & Company. На этом фоне усиливается переток покупателей из традиционной розницы на маркетплейсы, добавила старший преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Мельникова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чисто теоретически: россияне начинают экономить на косметике

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026