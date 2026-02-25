Фицо заявил о готовности Словакии принять новые меры против Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25 февраля заявил о готовности Братиславы принять новые меры против Киева в связи с нежеланием украинской стороны пропускать российскую нефть по трубопроводу «Дружба».
«Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент [Владимир Зеленский] не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили», — сказал он в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вел портал TASR.
Кроме того, словацкий премьер-министр добавил, что Словакия не является «слугой» Украины.
Фицо 23 февраля заявил, что Братислава прекращает предоставление аварийных поставок электроэнергии Украине в случае соответствующих обращений Киева.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 февраля призвала Украину ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. За день до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» стало результатом преднамеренного сговора Киева и руководства Евросоюза.
