В России назвали сферы с большими затратами времени на подготовку отчетов

Каждый четвертый работник в России тратит в среднем один из пяти дней в неделю на написание отчетов и согласование документов. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, с которым 25 февраля ознакомились «Известия».

«Аналитики <...> провели опрос среди трудоустроенных россиян и выявили, что 25% работников тратят на подготовку неавтоматизированных отчетов более шести часов в неделю, а у 38% столько же времени уходит на согласование документов, заявок и запросов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что количество часов, которое уходит на рутинные и бумажные задачи, у работников разных профессий отличается. Больше всего времени на это тратят сотрудники энергетического комплекса. Согласно исследованию, у 53% опрошенных в этой отрасли уходит более шести часов в неделю на согласование документов, заявок и запросов.

Кроме того, более шести часов на подготовку ответов и согласование тратят сотрудники здравоохранения и фармацевтики, муниципальные служащие и работники промышленного сектора и производства (по 29%). При этом у 41% респондентов из IT-сферы, логистики и транспортной сферы на подобные задачи уходит не более часа в неделю.

По словам директора по развитию HRlink Дмитрия Махлина, рекрутеры и HR тратят большое количество времени на оформление новых сотрудников, ручной перенос данных и работу с документами. Он отметил, что автоматизация этих процессов не только сократит затрачиваемое время, но и поможет работодателям сэкономить.

«Автоматизация подписания документов позволяет сократить оформление кандидата до 15 минут. Благодаря этому на работу с соискателями у рекрутеров уходит в среднем в восемь раз меньше времени, а компания экономит до 1,5–2 тыс. рублей только на трудочасах вовлеченных кадровых специалистов. В случае с массовым наймом и штатом от нескольких кадровиков — это десятки, а иногда и сотни тысяч рублей ежемесячно», — сказал Махлин.