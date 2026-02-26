Реклама
В России назвали сферы с большими затратами времени на подготовку отчетов

hh.ru: каждый четвертый работник тратит один день в неделю на написание отчетов
Каждый четвертый работник в России тратит в среднем один из пяти дней в неделю на написание отчетов и согласование документов. Об этом говорится в исследовании сервиса hh.ru, с которым 25 февраля ознакомились «Известия».

«Аналитики <...> провели опрос среди трудоустроенных россиян и выявили, что 25% работников тратят на подготовку неавтоматизированных отчетов более шести часов в неделю, а у 38% столько же времени уходит на согласование документов, заявок и запросов», — говорится в исследовании.

Отмечается, что количество часов, которое уходит на рутинные и бумажные задачи, у работников разных профессий отличается. Больше всего времени на это тратят сотрудники энергетического комплекса. Согласно исследованию, у 53% опрошенных в этой отрасли уходит более шести часов в неделю на согласование документов, заявок и запросов.

Кроме того, более шести часов на подготовку ответов и согласование тратят сотрудники здравоохранения и фармацевтики, муниципальные служащие и работники промышленного сектора и производства (по 29%). При этом у 41% респондентов из IT-сферы, логистики и транспортной сферы на подобные задачи уходит не более часа в неделю.

По словам директора по развитию HRlink Дмитрия Махлина, рекрутеры и HR тратят большое количество времени на оформление новых сотрудников, ручной перенос данных и работу с документами. Он отметил, что автоматизация этих процессов не только сократит затрачиваемое время, но и поможет работодателям сэкономить.

«Автоматизация подписания документов позволяет сократить оформление кандидата до 15 минут. Благодаря этому на работу с соискателями у рекрутеров уходит в среднем в восемь раз меньше времени, а компания экономит до 1,5–2 тыс. рублей только на трудочасах вовлеченных кадровых специалистов. В случае с массовым наймом и штатом от нескольких кадровиков — это десятки, а иногда и сотни тысяч рублей ежемесячно», — сказал Махлин.

Неполный доход: почему в РФ впервые за десятилетие зафиксировали бум экономии на кадрах
Компании массово переводят сотрудников на укороченные смены, сохраняя прибыли

Аналитики hh.ru 19 февраля сообщили, что за последние пять лет доля женщин, претендующих на должности в IT-сфере, выросла до 38% — в 2021 году на них приходилось всего 27% резюме. При этом работа с информационными технологиями оказалась наиболее популярна среди девушек-подростков: в категории соискателей от 17 лет и младше на них приходится 47% резюме.

Читайте также
