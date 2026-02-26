ЕС продолжает разрабатывать пакеты санкций, несмотря на проблемы. Что это означает

Европейский союз продолжает санкционную политику против России. При этом эффективность новых пакетов снижается, а их внутренние последствия для ЕС усиливают дискуссии о пределах и будущем такого подхода. Так, Венгрия решила заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций. Почему Брюссель продолжает попытки экономического давления на Россию — в материале «Известий».

Продолжение санкций

• Европейский союз продолжает вводить новые санкционные пакеты против России, потому что этот курс уже закрепился как стандартная линия поведения. Санкции стали частью повседневной политики ЕС, и их продление или расширение воспринимается как техническое продолжение ранее принятых решений. Отказ от санкций потребовал бы признания ошибок и пересмотра всей логики предыдущих шагов. Это для сложной и многоуровневой системы ЕС является крайне затруднительным.

• Кроме того, санкционная политика также используется как способ сохранить политическое единство внутри союза (об основных европейских противоречиях мы писали здесь). Даже при росте цен, снижении конкурентоспособности и нагрузке на бюджеты демонстрация общей позиции остается для Брюсселя приоритетом. Санкции позволяют показывать, что ЕС способен действовать согласованно и последовательно, не сводя политику к интересам отдельных стран. Однако с этим не согласны некоторые страны. В частности, Будапешт планирует заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций из-за приостановки Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

• Экономические проблемы от санкций распределяются между странами ЕС неравномерно, поэтому они не всегда превращаются в общее политическое давление. В таких условиях введение новых санкционных пакетов кажется менее рискованным решением, чем резкая смена курса и поиск альтернативной стратегии.

Наиболее пострадавшие

• Экономика Евросоюза, по данным МИД РФ, потеряла в 2022–2025 годах €1,6 трлн из-за санкций против России. Сильнее всего пострадала энергетика. Отказ от российских нефти, газа и угля привел к росту цен на энергоносители и необходимости в сжатые сроки искать других поставщиков. Это повысило себестоимость электроэнергии и тепла, ударило по промышленности и увеличило нагрузку на бюджеты стран ЕС, которым пришлось субсидировать тарифы для населения и бизнеса.

• Энергетический фактор стал базовым, поскольку через него санкции затронули практически все остальные отрасли. Сильнее всего пострадала от отказа от дешевого газа Германия, что вызвало кризис в энергоемких отраслях и рост банкротств. Так, сильно пошатнулось состояние немецких автомобильных концернов.

• Двусторонний товарооборот в 2022–2024 годах сократился более чем в 1,7 раза — с €257,5 млрд до €67,7 млрд. В частности, серьезные потери понесли промышленность и перерабатывающий сектор. В ряде случаев компании начали переносить производство за пределы ЕС.

Справка «Известий» Металлургия, химическая промышленность, производство удобрений, стекла и строительных материалов оказались особенно уязвимы из-за высокой зависимости от дешевых энергоресурсов и сырья из России. Рост цен на энергию и перебои с поставками привели к сокращению производства, временным остановкам предприятий и снижению конкурентоспособности европейской продукции на мировых рынках.

• Также заметно пострадали сельское хозяйство, транспорт и логистика. Аграрный сектор столкнулся с ростом цен на удобрения и топливо, что увеличило издержки и снизило рентабельность. Транспортные компании потеряли доходы из-за закрытия маршрутов и усложнения логистических цепочек между Европой и Востоком.

Предел санкций

• Новые санкции всё меньше влияют на Россию и всё больше создают проблемы внутри самого ЕС. Рост издержек для бизнеса, давление на бюджеты и снижение темпов роста делают дальнейшее ужесточение санкций всё менее рациональным с экономической точки зрения.

• Однако пока большинство государств готовы поддерживать общий курс, санкционная политика продолжается. Но по мере накопления проблем усиливаются разногласия, так как разные страны по-разному ощущают ущерб. В результате принятие новых пакетов становится сложнее, требует компромиссов и исключений.

Что это означает

• Если экономическое давление будет нарастать, а разногласия между странами-членами станут более выраженными, санкционная политика начнет корректироваться под эти условия. Уже сейчас видно, что отдельные государства всё чаще поднимают вопрос о соотношении политических целей и экономических потерь.

• Также важную роль играет неспособность санкций достигать заявленных целей. Они всё меньше воспринимаются как эффективный инструмент, а их последствия внутри ЕС становятся всё более ощутимыми, а потому пространство для пересмотра будет расширяться.

• Полное прекращение санкционной политики возможно только при массовых протестах и резком росте внутренней нестабильности. Пока население терпит снижение уровня жизни, рестрикционная политика будет продолжаться. Пересмотр этого курса в ближайшие годы маловероятен, так как отказ от него может привести к персональной ответственности для нынешних руководителей.

