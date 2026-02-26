Стало известно об увеличении спроса инвесторов на облигационные фонды в два раза
- Новости
- Новости компаний
- Стало известно об увеличении спроса инвесторов на облигационные фонды в два раза
С декабря по январь доля облигационных ПИФов в портфелях инвесторов выросла более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба БКС на основе анализа притоков средств инвесторов в паевые фонды через приложение «БКС Мир инвестиций».
В компании связывают динамику со снижением ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой и повышенной волатильностью на рынке акций: часть инвесторов перераспределяет средства в пользу долговых инструментов с более предсказуемой доходностью и уровнем риска. Также инвесторы перекладываются в фонды облигаций из ПИФов денежного рынка, притоки в которые за месяц заметно снизились.
Отдельный фокус БКС делает на стратегии в длинных облигациях: при ожиданиях дальнейшего снижения ставок инвестор потенциально зарабатывает не только на купонах, но и на росте цены госбумаг.
На этом фоне облигационные фонды БКС с фокусом на длинные ОФЗ и ежеквартальными выплатами привлекли более 2,5 млрд рублей с момента запуска за полгода, подчеркнули в компании. Как пояснили эксперты БКС, дополнительную доходность обеспечивает реинвестирование купонных поступлений в инструменты денежного рынка между выплатами.
Аналитики отмечают также спрос на диверсификацию по корпоративному долгу крупных компаний. Стратегия ориентирована на вложения в надежные рублевые корпоративные выпуски, что позволяет собрать широкий облигационный портфель в одном инструменте — паевом фонде.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ