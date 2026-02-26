Реклама
Эксперт назвала главные барьеры в обучении после 30 лет

Снигирева: многозадачность мешает обучению после 30 лет
Фото: Global Look Press/Finn Winkler
После 30 лет обучение требует другого подхода, но мозг по-прежнему способен осваивать новое. Ощущение усложнения учебы связано не столько с возрастом, сколько с образом жизни. Об этом «Известиям» рассказала 26 февраля СЕО образовательной платформы «Нетология» Марианна Снигирева.

«После 30 обучение чаще всего проходит в условиях высокой загруженности и постоянной многозадачности. У многих к этому возрасту уже есть работа, семья и другие обязательства, поэтому свободное время становится ограниченным ресурсом. В таких реалиях традиционные учебные форматы часто кажутся труднодоступными, поскольку требуют большего погружения. Кроме того, взрослым чаще всего важно видеть практическую ценность знаний и сразу их применять», — пояснила эксперт.

Она отметила, что способность к концентрации достигает пика в 27–36 лет, после чего постепенно снижается, однако это не означает утраты способности учиться. Сложности чаще связаны с изменением восприятия информации, ростом ответственности и страхом потратить время впустую.

По данным «Нетологии», только 30% людей находят время для систематического обучения. Около трети рабочего времени уходит на переключение между задачами, что снижает продуктивность и усложняет регулярные занятия. Кроме того, 75% опрошенных считают, что стандартные методики не учитывают их ритм жизни.

Временная мера: можно ли привыкнуть к возрастным изменениям
Психологи и психиатр рассказали, нормально ли переживать из-за первых морщин и лысины

На решение учиться существенно влияет мотивация. Половина респондентов не видят необходимости в обучении без карьерной выгоды, а 40% называют стоимость главным барьером. При этом более половины обучающихся онлайн целенаправленно ищут образовательные программы самостоятельно, что говорит о высокой роли внутренней мотивации.

Снигирева подчеркнула, что обучение после 30 становится эффективнее при использовании принципов андрагогики — подхода, ориентированного на цели и ритм жизни взрослого человека. По ее словам, важно выбирать программы под конкретную задачу, делить материал на короткие блоки, сразу закреплять знания на практике и заранее планировать время для занятий. Поддержка наставников и учебного сообщества также помогает сохранять мотивацию.

Эксперт добавила, что интерес к онлайн-образованию продолжает расти: в 2025 году о нем знают 98% населения, а 64% уже имеют личный опыт обучения. По ее прогнозу, тренд на lifelong learning будет усиливаться на фоне развития искусственного интеллекта и цифровизации.

«Обучение — лучший тренажер для нашего мозга. А новые знания и навыки открывают двери, наполняют решимостью и силами», — заключила специалист.

12 февраля в журнале Science Daily рассказали о белке DMTF1, который способен замедлить старение мозга. Он регулирует вспомогательные гены (Arid2 и Ss18), которые ослабляют плотную упаковку ДНК, позволяя активироваться генам, связанным с ростом. Без этих вспомогательных генов нейронные стволовые клетки не могут эффективно восстанавливаться.

