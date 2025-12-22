Министр обороны Литвы предложил помощь Киеву от доходов с белорусских удобрений
Министр обороны Литвы Робертас Каунас 21 декабря предложил помощь Украине от доходов с транзита белорусских удобрений.
По его словам, в случае оказания давления на Литву власти республики могут рассмотреть вариант транзита белорусских удобрений через порт Клайпеды, один из крупнейших транспортных хабов страны.
«Почему бы не выделить эти 300 млн Украине в качестве дополнительных средств?» — приводит его слова LRT.
Однако, как он уточнил, это предложение является гипотетическим, так как в настоящее время в Литве действует запрет на транзит белорусских товаров.
Газета Politico 17 декабря рассказала, что Евросоюз (ЕС) разделился на два лагеря из-за споров о конфискации замороженных российских активов. Согласно информации издания, чтобы прийти к компромиссу по соглашению о финансовой помощи украинской стороне, европейским лидерам необходимо множество часов переговоров.
Российский президент Владимир Путин 27 ноября подчеркнул, что конфискация активов РФ, находящиеся в ЕС, будет иметь негативные последствия. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 декабря сообщил, что ситуация с замороженными российскими активами показывает, что «воровство у европейцев в крови».
