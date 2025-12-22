Реклама
Вэнс по итогам встречи РФ и США в Майами сообщил о прорыве в вопросе Украины

Вэнс: в Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией ДНР
Фото: Tom Brenner/Pool via REUTERS
Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам консультаций Москвы и Вашингтона в Майами сообщил о прорыве на переговорах по Украине.

«Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются», — сказал он в интервью британскому порталу UnHeard.

По его словам, в Киеве признают, что неизбежно утратят контроль над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Он отмечает, что такая территориальная уступка остается ключевым препятствием в переговорном процессе.

Вэнс также отметил, что часть обсуждаемых вопросов намеренно попадает в прессу, поскольку стороны пытаются использовать информационное давление как один из инструментов дипломатии.

Кризисное направление: Киев теряет позиции на фоне ослабления поддержки
Как продвигается процесс мирного урегулирования после встреч в Майами

20 декабря специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Майами. Там он встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения украинского вопроса.

Сам Дмитриев назвал журналистам конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник президента США также отметил конструктивность и продуктивность встречи. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.

