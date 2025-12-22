Вэнс по итогам встречи РФ и США в Майами сообщил о прорыве в вопросе Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам консультаций Москвы и Вашингтона в Майами сообщил о прорыве на переговорах по Украине.
«Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются», — сказал он в интервью британскому порталу UnHeard.
По его словам, в Киеве признают, что неизбежно утратят контроль над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики (ДНР). Он отмечает, что такая территориальная уступка остается ключевым препятствием в переговорном процессе.
Вэнс также отметил, что часть обсуждаемых вопросов намеренно попадает в прессу, поскольку стороны пытаются использовать информационное давление как один из инструментов дипломатии.
20 декабря специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посетил Майами. Там он встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером для обсуждения украинского вопроса.
Сам Дмитриев назвал журналистам конструктивными переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Спецпосланник президента США также отметил конструктивность и продуктивность встречи. Кроме того, он добавил, что в ходе встречи стороны обсудили дальнейшую разработку мирного плана, состоящего из 20 пунктов, и развитие экономики.
