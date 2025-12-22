Мужчина угрожал взорвать отделение банка в Белгороде
В Белгороде мужчина угрожал взорвать отделение банка, но позже добровольно сдался правоохранительным органам. Об этом 22 декабря сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел около 11:00 мск на улице Преображенской. Злоумышленник зашел в банк, позвонил в экстренные службы и сообщил, что на нем якобы закреплено самодельное взрывное устройство. Он потребовал прибытия сотрудников ФСБ для переговоров.
При этом, как уточнил источник, мужчина не удерживал заложников, и все посетители и сотрудники банка успели покинуть помещение до начала переговоров. Предварительно, при нем не было огнестрельного оружия.
Переговоры с мужчиной продолжались около часа. К полудню он добровольно сдался силовикам. В ходе осмотра не было обнаружено самодельного взрывного устройства. В настоящее время задержанный допрашивается, мотивы его поступка устанавливаются.
