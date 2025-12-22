Пиотровский проведет экскурсию по Эрмитажу Путину и лидерам стран СНГ
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проведет для президента России Владимира Путина и его коллег по странам СНГ экскурсию по этому центральному петербургскому музею. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.
В настоящее время российский лидер уже прибыл в Эрмитаж и ожидает гостей в Александровском зале.
В ожидании высокопоставленных визитеров Путин и Пиотровский пообщались, а также из окна осмотрели панораму Дворцовой площади, которую украшает главная елка Санкт-Петербурга.
Пресс-служба Кремля 20 декабря сообщила, что Путин 21–22 декабря примет участие в неформальной встрече СНГ. Уточнялось, что планируется наметить ориентиры для углубления интеграционных процессов и развития единого рынка союза.
