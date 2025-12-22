Пашинян поделился видеороликом с видом на Исаакиевский собор
Находящийся с рабочим визитом в Санкт-Петербурге для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите глав государств СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря выложил в соцсети очередное видеоселфи.
В этот раз Пашинян опубликовал ролик с видом на Исаакиевский собор из своего окна одной из гостиниц. На фоне ролика играет песня «Дождись» певца Олега Газманова в исполнении группы Uma2rman.
«Доброе утро! Хорошего дня, я люблю всех», — написал Пашинян под публикацией в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), добавив эмодзи с сердцами и флаги Армении и России.
Ранее, 12 декабря, Пашинян опубликовал в соцсетях видео велопрогулки по Москве. На кадрах видно, как армянский премьер едет на велосипеде по вечерней столице в велошлеме и специальных очках.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ