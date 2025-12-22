Пенсионеры смогут использовать цифровое удостоверение в Мax
Пенсионеры и граждане с инвалидностью смогут использовать цифровые удостоверения через мессенджер MAX как полноценную замену бумажным документам. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба Министерства труда РФ.
«Удостоверение может понадобиться в разных ситуациях: от получения скидок в розничных точках и бесплатного посещения музеев до подтверждения права на льготный проезд в общественном транспорте», — отмечают на сайте ведомства.
Цифровое удостоверение формируется на основе защищенного электронного документа — Цифрового ID, который создается пользователем в приложении MAX. Для его получения необходима подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуг» и согласие Социального фонда России на обработку данных.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 18 декабря заявил, что мессенджер МАХ удобен для молодежи и она им пользуется. Пресс-служба мессенджера 17 декабря сообщила, что количество зарегистрированных пользователей MAX достигло 75 млн человек.
