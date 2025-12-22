Публикация файлов Эпштейна вызвала новый скандал. Что пишут СМИ

Министерство юстиции США стало публиковать документы, относящиеся к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Однако ведомство столкнулось с критикой из-за редактирования файлов и удаления фотографии с президентом США Дональдом Трампом. Как на развитие скандала реагируют мировые СМИ — в дайджесте «Известий».

The Guardian: министерство юстиции США вернуло фотографию Трампа из архивов Эпштейна

Министерство юстиции США восстановило публикацию изображения с президентом США Дональдом Трампом, удаленную ранее из публичного доступа к материалам расследования, связанным с Джеффри Эпштейном. Его необъяснимое удаление в субботу вызвало волну обвинений со стороны демократов в явном политическом вмешательстве в пользу главы государства, бывшего друга Эпштейна. Первоначальным поводом для удаления было то, что фотография представляет опасность для жертв покойного осужденного за сексуальные преступления.

The Guardian Ранее в воскресенье заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что удаление фотографий из опубликованных в пятницу материалов по делу Эпштейна, включая фотографию Трампа, «не имеет никакого отношения» к президенту, и подтвердил, что изображения, вероятно, будут снова опубликованы после того, как будет определено, нуждаются ли они в редактировании.

Представители Демократической партии заявили, что правительство не выполнило своих юридических обязательств по полному раскрытию следственных документов. Критика редактирования файлов свидетельствует о политическом характере санкционированной конгрессом публикации документов, при этом демократы утверждают, что опубликованные на данный момент файлы были сильно изменены и отобраны таким образом, чтобы представить демократов, включая бывшего президента Билла Клинтона, в невыгодном свете.

CNN: медленный темп раскрытия информации о Эпштейне вызвал новую бурю

Министерство юстиции отрицает обвинения в сокрытии информации и нарушении нового закона после частичной и существенно отредактированной публикации документов по делу Эпштейна на фоне обостряющегося политического скандала. Предоставленная информация далека от требуемого конгрессом полного раскрытия, и сотни тысяч вещественных доказательств до сих пор изучаются официальными лицами. Эксперты говорят, что многие документы, имеющие решающее значение для понимания дела и причин, по которым Эпштейн не был привлечен к ответственности раньше, еще не опубликованы.

CNN Высокопоставленные чиновники настаивают, что их осторожность мотивирована необходимостью избежать разглашения личностей жертв Эпштейна, но противники Трампа утверждают, что этому препятствует его политизированное министерство юстиции. А ограниченная публикация документов грозит обречь женщин, которые, как утверждается, стали жертвами торговли людьми или насилия со стороны Эпштейна в юном возрасте, на очередную ложную надежду в их стремлении к справедливости, которую они ждут так долго.

Неполное раскрытие информации, а также череда взаимных обвинений и нарастающий политический скандал затянули скандал с Эпштейном, который вызвал серьезные разногласия внутри Республиканской партии и движения MAGA. Единственный однозначный вывод из этой новой фазы драмы заключается в том, что попытки администрации Трампа в очередной раз утихомирить бурю породили новый вихрь политической энергии, который может навредить президенту.

The Washington Post: законодатели хотят привлечь генпрокурора к ответственности

Члены палаты представителей Ро Ханна, демократ от Калифорнии, и Томас Масси, республиканец от Кентукки, заявили, что будут добиваться привлечения генерального прокурора Пэм Бонди к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с неразглашением дополнительных документов, касающихся Эпштейна. На данный момент минюст США опубликовало более 100 тыс. страниц изображений и документов, некоторые из которых были сильно отредактированы.

The Washington Post По словам Ханны, предлагаемая ими резолюция также позволит комитету конгресса проверять засекреченные документы, чтобы убедиться в их подлинности. «Наша цель — не уничтожить Бонди, — сказал он. — Наша цель — предоставить документы пострадавшим. Наша цель — разоблачить богатых и влиятельных мужчин, которые отправились на этот остров и скрывали факты насилия».

Закон требует обнародования всех документов к 19 декабря, но министерство юстиции заявило, что на редактирование и публикацию оставшихся файлов уйдут недели. Ханна заявил, что его беспокоит не столько несоблюдение сроков, сколько «избирательное сокрытие» документов, связанных с преступлениями Эпштейна.

Financial Times: как Билл Клинтон оказался в центре внимания из-за документов Эпштейна

Если Трамп пытался использовать опубликованную информацию об Эпштейне, чтобы отвлечь внимание от своих отношений с покойным педофилом, как утверждают критики, то, возможно, ему это удалось. После публикации общественность сосредоточилась не на Трампе, а на одном из его главных идеологических противников — Билле Клинтоне. Бывший президент фигурирует на многих фотографиях, связанных с Эпштейном и его сообщницей Гислен Максвелл.

Financial Times Трамп, который в 1990-х и начале 2000-х годов поддерживал широко известную дружбу с Эпштейном, долгое время пытался сохранить документы в тайне. Но с тех пор его команда, похоже, осознала политическую выгоду от использования этих документов для очернения репутации видного демократа. В минувшие выходные сторонники Трампа в СМИ и блогосфере быстро подхватили эту идею о вине по ассоциации, указывая на фотографии Клинтона, которые, казалось, подчеркивали его близость к Эпштейну.

Утечка данных показала, что дело Эпштейна стало оружием в набирающей обороты идеологической войне в Америке: левые используют эти файлы, чтобы дискредитировать Трампа, а правые — чтобы нападать на его противников. Они также подчеркивают заявления демократов и других политиков о том, что Трамп использует министерство юстиции для преследования своих политических оппонентов. С этим обвинением нынешний президент неоднократно выступал в адрес предыдущей администрации Джо Байдена.