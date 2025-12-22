Публикация файлов Эпштейна вызвала новый скандал. Что пишут СМИ
Министерство юстиции США стало публиковать документы, относящиеся к делу осужденного за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Однако ведомство столкнулось с критикой из-за редактирования файлов и удаления фотографии с президентом США Дональдом Трампом. Как на развитие скандала реагируют мировые СМИ — в дайджесте «Известий».
The Guardian: министерство юстиции США вернуло фотографию Трампа из архивов Эпштейна
Министерство юстиции США восстановило публикацию изображения с президентом США Дональдом Трампом, удаленную ранее из публичного доступа к материалам расследования, связанным с Джеффри Эпштейном. Его необъяснимое удаление в субботу вызвало волну обвинений со стороны демократов в явном политическом вмешательстве в пользу главы государства, бывшего друга Эпштейна. Первоначальным поводом для удаления было то, что фотография представляет опасность для жертв покойного осужденного за сексуальные преступления.
Представители Демократической партии заявили, что правительство не выполнило своих юридических обязательств по полному раскрытию следственных документов. Критика редактирования файлов свидетельствует о политическом характере санкционированной конгрессом публикации документов, при этом демократы утверждают, что опубликованные на данный момент файлы были сильно изменены и отобраны таким образом, чтобы представить демократов, включая бывшего президента Билла Клинтона, в невыгодном свете.
CNN: медленный темп раскрытия информации о Эпштейне вызвал новую бурю
Министерство юстиции отрицает обвинения в сокрытии информации и нарушении нового закона после частичной и существенно отредактированной публикации документов по делу Эпштейна на фоне обостряющегося политического скандала. Предоставленная информация далека от требуемого конгрессом полного раскрытия, и сотни тысяч вещественных доказательств до сих пор изучаются официальными лицами. Эксперты говорят, что многие документы, имеющие решающее значение для понимания дела и причин, по которым Эпштейн не был привлечен к ответственности раньше, еще не опубликованы.
Неполное раскрытие информации, а также череда взаимных обвинений и нарастающий политический скандал затянули скандал с Эпштейном, который вызвал серьезные разногласия внутри Республиканской партии и движения MAGA. Единственный однозначный вывод из этой новой фазы драмы заключается в том, что попытки администрации Трампа в очередной раз утихомирить бурю породили новый вихрь политической энергии, который может навредить президенту.
The Washington Post: законодатели хотят привлечь генпрокурора к ответственности
Члены палаты представителей Ро Ханна, демократ от Калифорнии, и Томас Масси, республиканец от Кентукки, заявили, что будут добиваться привлечения генерального прокурора Пэм Бонди к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с неразглашением дополнительных документов, касающихся Эпштейна. На данный момент минюст США опубликовало более 100 тыс. страниц изображений и документов, некоторые из которых были сильно отредактированы.
Закон требует обнародования всех документов к 19 декабря, но министерство юстиции заявило, что на редактирование и публикацию оставшихся файлов уйдут недели. Ханна заявил, что его беспокоит не столько несоблюдение сроков, сколько «избирательное сокрытие» документов, связанных с преступлениями Эпштейна.
Financial Times: как Билл Клинтон оказался в центре внимания из-за документов Эпштейна
Если Трамп пытался использовать опубликованную информацию об Эпштейне, чтобы отвлечь внимание от своих отношений с покойным педофилом, как утверждают критики, то, возможно, ему это удалось. После публикации общественность сосредоточилась не на Трампе, а на одном из его главных идеологических противников — Билле Клинтоне. Бывший президент фигурирует на многих фотографиях, связанных с Эпштейном и его сообщницей Гислен Максвелл.
Утечка данных показала, что дело Эпштейна стало оружием в набирающей обороты идеологической войне в Америке: левые используют эти файлы, чтобы дискредитировать Трампа, а правые — чтобы нападать на его противников. Они также подчеркивают заявления демократов и других политиков о том, что Трамп использует министерство юстиции для преследования своих политических оппонентов. С этим обвинением нынешний президент неоднократно выступал в адрес предыдущей администрации Джо Байдена.