Врач Мясников рассказал о развитии панкреонекроза из-за алкоголя у россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников рекомендовал россиянам соблюдать умеренность в новогоднем застолье, чтобы избежать риска развития острого панкреатита. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Вакцина от панкреатита — это всё равно умеренность», — сказал Мясников.
По словам специалиста, чрезмерное употребление жирной пищи и алкоголя во время праздничного ужина может спровоцировать воспаление поджелудочной железы. Острый панкреатит сопровождается сильной болью, тошнотой и рвотой, что требует немедленной медицинской помощи.
