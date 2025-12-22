Глава департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ» задержан в Москве за крупную взятку
Директор департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ» задержан в Москве за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 22 декабря сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована встреча директора департамента маркетинга АО «КАВКАЗ.РФ» с генеральным директором подрядной организации в одном из кафе бизнес-центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.
Во время встречи фигурант получил взятку свыше 1 млн рублей за содействие в заключении государственного контракта. Она была передана за помощь в заключении контракта на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания.
Как сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»). В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление иных лиц, которые имеют отношение к совершению преступления.
В главном военном следственном управлении (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России 16 декабря сообщили, что в отношении экс-замглавы цеха машиностроительного завода им. М.И. Калинина Виктора Берстнева выдвинули обвинения в получении взяток на 5 млн рублей при заключении контрактов с Минобороны РФ.
